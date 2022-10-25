Гаджиев: «Игра «Зенита» разнообразная, это современный футбол»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре «Зенита».

«Игра «Зенита» разнообразная, это современный футбол. Такую игру демонстрируют элитные клубы уже не один год», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Зенита» нет схожести с европейскими топ-клубами, потому что «сине-бело-голубые» демонстрируют разнообразную игру.

Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 зачетных баллов после 14-ти туров. В предстоящем матче «Зенит» в гостях встретится с «Краснодаром», игра состоится 30 октября в 19:30 по московскому времени.