Медведев считает, что у «Зенита» много болельщиков в Европе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал количество болельщиков петербургской команды.

Ранее ресурс Deportes&Finanzas опубликовал данные, согласно которым клуб с берегов Невы оказался на четвёртой позиции в рейтинге самых популярных клубов мира среди пользователей сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok.

«Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Кроме того, гендиректор «сине-бело-голубых» отметил, что в России у команды наибольшее количество фанатов.

На текущий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» на семь очков.

Следующий матч петербуржцы проведут на выезде против «Краснодара». Начало матча - 30 октября в 19:30.