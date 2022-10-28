Корнеев: «Семак — идеальный тренер для «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

По мнению Корнеева, российский специалист принимал большое участие в комплектовании нынешнего «Зенита», из-за чего его вклад в успехи «сине-бело-голубых» нельзя недооценивать.

«Семак — сильный специалист, который не только тренирует, но и участвует в принятии решений по игрокам. На данный момент он вне всяких сомнений идеальный тренер для «Зенита», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут в воскресенье, 30 октября, против «Краснодара». Начало в 19:30 по московскому времени.