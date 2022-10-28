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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Семак — идеальный тренер для «Зенита»

28 Октября 2022 • 09:51 Комментировать (1)
Краснодар
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Зенит
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30.10 19:30

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

По мнению Корнеева, российский специалист принимал большое участие в комплектовании нынешнего «Зенита», из-за чего его вклад в успехи «сине-бело-голубых» нельзя недооценивать.

«Семак — сильный специалист, который не только тренирует, но и участвует в принятии решений по игрокам. На данный момент он вне всяких сомнений идеальный тренер для «Зенита», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут в воскресенье, 30 октября, против «Краснодара». Начало в 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Игорь Корнеев
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Комментарии (1)
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Cruyff
28 Октября 2022 в 10:15
если он идеальный тогда почему за пять лет нет идеальной( качественной комбинационной) игры особенно в защите полный хаос при навесах или штрафных
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