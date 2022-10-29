Веденеев: Все ждут осечку «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским клубом.

«Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, многие клубы имеют проблемы в обороне, пытаясь при этом играть в атакующий футбол, в предстоящем матче многое будет зависеть от того, какую тактику выберет «Краснодар» — играть в атаку или сохранить ворота «сухими».

«Краснодар» примет «Зенит» 30 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.