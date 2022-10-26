Аршавин — о переходе Прокопьева в «Ботев»: «Разве Болгария — это уровень Медиалиги?»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о переходе игрока клуба Медиалиги «Амкала» Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев».

Аршавин пожелал Прокопьеву удачи на новом месте, но усомнился в уровне чемпионата Болгарии.

«Я желаю Прокопьеву, конечно, удачи в Болгарии, но мне тогда не понятен уровень «Ботева». Ну, посмотрим, будет он там играть или нет. Для меня лучше, чтобы он играл, но то, что я видел, не знаю, разве Болгария — это уровень Медиалиги?», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч».

Отметим, что 20-летний Прокопьев является воспитанником «Зенита». В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России полузащитник провёл за «Амкал» три матча, отметившись в них тремя результативными передачами.