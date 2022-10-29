Мантуан – о возможности остаться в «Зените»: «Это будет зависеть от меня самого: от того, как смогу проявить себя»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своём будущем в петербургском клубе.

Игрок считает ключевыми факторами возможности остаться в команде с берегов Невы свою собственную игру и желание главного тренера.

«Возможно, по большей части это будет зависеть от меня самого: от того, как смогу проявить себя, буду ли достоин остаться на более длительный срок», - приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

По словам футболиста, он хочет своими силами и навыками продемонстрировать, что достоин остаться в коллективе.

Мантуан присоединился к «Зениту» летом нынешнего года на правах аренды.