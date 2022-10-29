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Мантуан – о возможности остаться в «Зените»: «Это будет зависеть от меня самого: от того, как смогу проявить себя»

29 Октября 2022 • 14:55 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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30.10 19:30

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своём будущем в петербургском клубе.

Игрок считает ключевыми факторами возможности остаться в команде с берегов Невы свою собственную игру и желание главного тренера.

«Возможно, по большей части это будет зависеть от меня самого: от того, как смогу проявить себя, буду ли достоин остаться на более длительный срок», - приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

По словам футболиста, он хочет своими силами и навыками продемонстрировать, что достоин остаться в коллективе.

Мантуан присоединился к «Зениту» летом нынешнего года на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Густаво Мантуан
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