Семшов — о матче «Зенита» с «Сепаханом»: «Футболисты Ирана могут себя проявить и потом приехать играть в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеской встречи петербуржцев с иранским «Сепаханом».

Напомним, что этот матч состоится через месяц в Иране. По мнению Семшова, предстоящая игра станет отличной возможностью для иранских футболистов проявить себя, чтобы впоследствии попасть в РПЛ.

«Любая международная встреча — это хорошая новость, потому что наши игроки могут показать свои лучшие качества. Тем более футболисты Ирана могут себя проявить и потом приехать играть в РПЛ», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Отметим, что после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков.