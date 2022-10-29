Мантуан рассказал о посещении матча хоккейного СКА

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о походе на матч хоккейного СКА.

«Вообще это была идея моего отца. Папа очень любит спорт во всех его проявлениях, следит за очень многими видами», - цитирует Мантуана «Матч ТВ».

Футболист рассказал о том, что после переезда в Россию посещение хоккейного матча стало заветной мечтой для его отца. Впечатления от посещения игры у спортсмена отличные. Мантуан признался, что испытал радость от данного похода и в будущем хотел бы повторно посетить подобное мероприятие.

Кроме того, Мантуан отметил, что некоторые болельщики на стадионе узнали в нём игрока «Зенита».