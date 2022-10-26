Погребняк: «В своё время Анюков был лучше Фернандеса»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на слова Романа Широкова об уровне защитников Александра Анюкова и Марио Фернандеса.

«Согласен с Широковым, что в свое время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — цитирует слова Погребняка «Чемпионат».

Ранее Широков заявил, что Фернандес является единственным натурализованным игроком, который хорошо себя проявил в играх за сборную России, но Анюков намного превосходит по уровню бразильца.

Напомним, Погребняк и Широков пересекались в «Зените», форвард защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 год, а хавбек с 2008 по 2014 год.