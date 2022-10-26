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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «В своё время Анюков был лучше Фернандеса»

26 Октября 2022 • 18:35 Комментировать
Краснодар
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Зенит
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30.10 19:30

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на слова Романа Широкова об уровне защитников Александра Анюкова и Марио Фернандеса.

«Согласен с Широковым, что в свое время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — цитирует слова Погребняка «Чемпионат».

Ранее Широков заявил, что Фернандес является единственным натурализованным игроком, который хорошо себя проявил в играх за сборную России, но Анюков намного превосходит по уровню бразильца.

Напомним, Погребняк и Широков пересекались в «Зените», форвард защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 год, а хавбек с 2008 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Павел Погребняк Александр Анюков Марио Фернандес
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