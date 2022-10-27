Голкипер «Зенита» Кержаков вспомнил самые яркие матчи в карьере

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился своими эмоциями от пройденных этапов карьеры.

Спортсмен испытывает радостные эмоции от того, что ему удалось пройти столь сложный для вратаря путь. Среди самых ярких матчей в своей карьере Кержаков назвал поединок с «Волгой» из Твери, так как данная игра была дебютной. Следующим в списке идёт дебютный выход на поле в Лиге чемпионов. После – встреча с лондонским «Челси».

«Самый худший, наверное, против «Бетиса». И ошибки совершил и не выручил», - сказал Кержаков на клубном канале в YouTube.

Вратарь отметил, что чувствовал дискомфорт и неуверенность во время поединка с испанской командой.