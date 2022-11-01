Лепёхин: «Если Чистяков хочет больше играть, то нужно уходить из «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о проблемах Дмитрия Чистякова с игровой практикой.

«Если он хочет больше играть, то нужно уходить. Это всё индивидуально. Они решают, что лучше: выходить в «Зените» раз в пять матчей и победить в РПЛ или уехать в Нижний Новгород и выиграть три игры за сезон», — приводит слова эксперта издание«Спорт день за днем».

Напомним, что ранее центральный защитник «сине-бело-голубых» заявил о желании чаще выходить на поле. В текущей кампании на счету Чистякова восемь игр в рамках всех соревнований. Четыре матча Дмитрий провёл в Российской премьер-лиге.

