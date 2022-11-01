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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Если Чистяков хочет больше играть, то нужно уходить из «Зенита»

01 Ноября 2022 • 21:31 Комментировать (1)
Краснодар
0:1
Зенит
окончен

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о проблемах Дмитрия Чистякова с игровой практикой.

«Если он хочет больше играть, то нужно уходить. Это всё индивидуально. Они решают, что лучше: выходить в «Зените» раз в пять матчей и победить в РПЛ или уехать в Нижний Новгород и выиграть три игры за сезон», — приводит слова эксперта издание«Спорт день за днем».

Напомним, что ранее центральный защитник «сине-бело-голубых» заявил о желании чаще выходить на поле. В текущей кампании на счету Чистякова восемь игр в рамках всех соревнований. Четыре матча Дмитрий провёл в Российской премьер-лиге.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Константин Лепёхин
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Ноября 2022 в 21:58
ничего его время ещё придёт надо не уходить а больше тренироваться и конкуренцию ещё никто не отменял благо у Зенита не такие уж и сильные защитники если он не может у них выиграть место в старте то грошь ему цена
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