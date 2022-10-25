​Сторожука пока не уволят

«Краснодар» в последнее время выступает не лучшим образом. В пяти последних матчах во всех турнирах команде удалось добиться только одной победы. Впрочем, Александр Сторожук не будет уволен в обозримом будущем. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

По данным источника, рассмотреть вариант со сменой главного тренера «Краснодар» может только зимой. Это произойдёт, если в ближайшее время результаты «быков» не улучшатся.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает пятое место. От «Спартака», идущего вторым, команда Александра Сторожука отстаёт на пять зачётных баллов.