Агент сообщил, что Сутормин недоволен своим игровым временем в «Зените»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщил, что его клиент недоволен своим игровым временем в петербургской команде.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

«Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдёт ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остаётся здесь и готовится к следующему матчу», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.