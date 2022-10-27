Семак назвал сильные стороны «Краснодара»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о сильных сторонах «Краснодара» в преддверии очного поединка в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда хорошо укомплектована, есть молодые игроки, которые хотят проявить себя. Они сильно играют дома и готовы составить конкуренцию любому сопернику», - приводятся слова специалиста в телеграм-канале «сине-бело-голубых».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в воскресенье, 30 октября. Начало – 19:30 по московскому времени.

Перед 15-м туром «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» располагается на пятой позиции.