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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал сильные стороны «Краснодара»

27 Октября 2022 • 12:48 Комментировать
Краснодар
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Зенит
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30.10 19:30

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о сильных сторонах «Краснодара» в преддверии очного поединка в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда хорошо укомплектована, есть молодые игроки, которые хотят проявить себя. Они сильно играют дома и готовы составить конкуренцию любому сопернику», - приводятся слова специалиста в телеграм-канале «сине-бело-голубых».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в воскресенье, 30 октября. Начало – 19:30 по московскому времени.

Перед 15-м туром «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» располагается на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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