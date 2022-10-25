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Рубашко высказался о возможном возвращении Кассьерры в «Сочи»

25 Октября 2022 • 17:18 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное возвращение нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в стан южан.

«Может ли «Сочи» взять Кассьерру зимой в аренду? У человека контракт, он играет за «Зенит», а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...», — заявил Рубашко Legalbet

В текущем сезоне 25-летний колумбиец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Действующий трудовой договор Кассьерры с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Рубашко Матео Кассьерра
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СОЧИ УРАЛ
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