Рубашко высказался о возможном возвращении Кассьерры в «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное возвращение нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в стан южан.

«Может ли «Сочи» взять Кассьерру зимой в аренду? У человека контракт, он играет за «Зенит», а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...», — заявил Рубашко Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Действующий трудовой договор Кассьерры с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2025 года.