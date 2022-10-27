Семак назвал игроков «Зенита», которые рискуют не сыграть с «Краснодаром»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семака рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии поединка против «Краснодара» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Есть некоторые проблемы у Ловрена, Кассьерра все еще восстанавливается. Посмотрим, смогут ли они сыграть», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в Краснодаре в воскресенье, 30 октября.

После 14 туров петербургский клуб набрал 36 баллов и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается краснодарцев, то «быки» с 24 очками располагаются на пятой позиции.