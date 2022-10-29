Стрепетов считает, что «Краснодар» может отобрать очки у «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми». Экс-игрок заявил, что не согласен с мнением большинства экспертов, которые говорят о победе «Зенита» в предстоящей встрече с разницей в несколько голов.

«Краснодар» сейчас находится в хорошей форме. Поэтому лично я не удивлюсь, если «Зенит» потеряет в Краснодаре очки», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Краснодар» примет на своем поле санкт-петербургский клуб завтра, 30 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.