Боярский: «Зенит» уже выиграл РПЛ»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «сине-бело-голубые» станут обладателями золотых медалей РПЛ в текущем сезоне.

«Зенит» уже выиграл чемпионат. Это почти как факт. Равных нам нет вообще! Даже близко никто не стоит. Не устану повторять, что «Зенит» — чемпион», — цитирует слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков за 14 матчей.

В предстоящем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром», встреча состоится 30 октября в 19:30 по московскому времени.