Семак рассказал, рассчитывает ли на Сутормина

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно будущего в команде полузащитника Алексея Сутормина.

«Никаких предложений и никаких разговоров ни с агентом, ни с Лешей не было. Поэтому на сегодняшний день он игрок нашей команды. Мы на него рассчитываем», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 11 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

Согласно оценке портала Transfermarkt, цена Алексея составляет три миллиона евро. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года.