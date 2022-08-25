Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил подписание Шайхтдинова

 
25 Августа 2022 • 12:12 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, для чего питерский клуб подписал контракт с 18-летним защитником «Спартака» Дамиром Шайхтдиновым.

Ранее сообщалось, что молодой игрок заключил с «Зенитом» двухлетнее соглашение.

«Дамир Шайхтдинов был приобретён для «Зенита-2». Если он сможет проявить себя на этом уровне, мы будем приглашать его на тренировки главной команды», — заявил Семак в преддверии матча 7-го тура РПЛ против «Урала».

В минувшем сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2», а также за молодёжную команду «красно-белых». В ФНЛ защитник отметился одной голевой передачей в восьми проведённых встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Дамир Шайхтдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
12:12 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил подписание Шайхтдинова
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи
11:51 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Уралом»
11:42 · Россия. Премьер-лига
В «Андерлехте» высказались о трансфере Абильдгора
11:37 · Россия. Премьер-лига
Караваев назвал причину, по которой «Зениту» тяжело даются игры с аутсайдерами
11:34 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Барселоной» по значимости»
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Лукойл» рассматривает четырёх кандидатов на пост гендиректора «Спартака» 1
11:01 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем матче с «Уралом»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Газизов — о «Спартаке»: «Господин Федун не выполнил условия нашего договора»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Карзев высказался о сорвавшемся переходе в «Динамо»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Бальде Кейта может стать игроком «Спартака» уже к началу следующей недели
10:27 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Ганчаренко не вытащит «Урал» с таким контингентом футболистов» эксклюзив
10:27 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Федун не смог найти для «Спартака» своего Гинера»
10:21 · Россия. Первая лига
«Рубин» поздравил Бердыева с юбилеем
10:12 · Россия. Премьер-лига
В «Лансе» подтвердили переговоры агентов Ганаго со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем