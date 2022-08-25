Семак объяснил подписание Шайхтдинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, для чего питерский клуб подписал контракт с 18-летним защитником «Спартака» Дамиром Шайхтдиновым.

Ранее сообщалось, что молодой игрок заключил с «Зенитом» двухлетнее соглашение.

«Дамир Шайхтдинов был приобретён для «Зенита-2». Если он сможет проявить себя на этом уровне, мы будем приглашать его на тренировки главной команды», — заявил Семак в преддверии матча 7-го тура РПЛ против «Урала».

В минувшем сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2», а также за молодёжную команду «красно-белых». В ФНЛ защитник отметился одной голевой передачей в восьми проведённых встречах.