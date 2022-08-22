Медина: «Получили уверенность, что можем бодаться с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению парагвайского футболиста, «армейцам» по силам навязать борьбу действующему чемпиону и главному фавориту нынешнего сезона.

«После игры с «Зенитом» у нас есть уверенность, что мы можем с ними бороться. Мы могли выиграть, были судейские вопросы, отмена гола и так далее, но ничего страшного. Мы получили уверенность, что можем бодаться с «Зенитом», — приводит слова Медины «Чемпионат».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 28 августа против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.