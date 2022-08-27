Шалимов: «Сказал Иванову: «Если что, звоните туров за 8 до конца»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о своём последнем разговоре с президентом «шмелей» Григорием Ивановым. Напомним, что Шалимова на его посту заменил экс-наставник московского ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

«Поговорили о расторжении, договорились. Я сказал Григорию Викторовичу: «Если что, звоните – туров за восемь до конца», – цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В данный момент «Урал» разделяет последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с московским «Торпедо». У обоих клубов по одному очку в активе. Свой следующий матч «Урал» проведёт завтра в 13:00 по московскому времени против лидера чемпионата в лице «Зенита».