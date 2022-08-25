«Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Ягиз Сабункоглу в своих социальных сетях.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 24-летнего венгра 20 миллионов евро. Предложение уже было отправлено турецкому клубу. Отмечается, что сам футболист готов к переезду в Россию.

Действующий контракт Салаи с «Фенербахче» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венгрии в 12 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции футболист провёл три матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.