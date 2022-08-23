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Аршавин приветствует переход Шахтдинова

 
23 Августа 2022 • 21:26 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Мы уже сообщали о том, что питерский «Зенит» усилился за счет Дамира Шайхтдинова - 18-летнего воспитанника московского «Спартака», который теперь будет защищать цвета «Зенита». Новости о трансфере игрока, который обошелся «Зениту» в 34 тысячи евро, порадовали Андрея Аршавина. Он поделился своим мнением о приобретении.

- Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать, - цитирует Аршавина официальный сайт питерского клуба.

После шести туров нового сезона чемпионата российской Премьер-лиги питерский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав четырнадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин Дамир Шайхтдинов
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