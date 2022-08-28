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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»

 
28 Августа 2022 • 06:14 Комментировать
Урал
...
Зенит
Через 6 ч. 33 мин.

В рамках седьмого тура чемпионата России состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Зенит» должен обыгрывать «Урал» на классе. Выезд в Екатеринбург - это не так уж и просто, ни о каком недонастрое не может быть и речи», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

После шести туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Александр Бубнов
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28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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