Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»

В рамках седьмого тура чемпионата России состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Зенит» должен обыгрывать «Урал» на классе. Выезд в Екатеринбург - это не так уж и просто, ни о каком недонастрое не может быть и речи», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

После шести туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй строчке.