Ганчаренко объявил руководству «Урала», что ему нужен центральный защитник

После шести туров российской Премьер-лиги на счету «Урала» лишь одно очко, один забитый мяч - и целых одиннадцать пропущенных. Цифры красноречиво намекают на проблемы команды, и это понимает Виктор Ганчаренко - новый главный тренер клуба, сменивший Игоря Шалимова. Он намерен укрепить оборону клуба, сообщает Metaratings.ru. Для этого Ганчаренко требует у руководства «Урала» приобрести центрального защитника. Сейчас идет поиск подходящей кандидатуры.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Уралу» предстоит сложный экзамен - домашний матч против гегемона российского футбола, питерского «Зенита», который выиграл три последних чемпионата.