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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко объявил руководству «Урала», что ему нужен центральный защитник

 
23 Августа 2022 • 05:01 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

После шести туров российской Премьер-лиги на счету «Урала» лишь одно очко, один забитый мяч - и целых одиннадцать пропущенных. Цифры красноречиво намекают на проблемы команды, и это понимает Виктор Ганчаренко - новый главный тренер клуба, сменивший Игоря Шалимова. Он намерен укрепить оборону клуба, сообщает Metaratings.ru. Для этого Ганчаренко требует у руководства «Урала» приобрести центрального защитника. Сейчас идет поиск подходящей кандидатуры.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Уралу» предстоит сложный экзамен - домашний матч против гегемона российского футбола, питерского «Зенита», который выиграл три последних чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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Сегодня, 23 Августа
05:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко объявил руководству «Урала», что ему нужен центральный защитник
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