«Зенит» может подписать Коваленко

«Зенит» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Сочи» Александру Коваленко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, петербургский готов выкупить молодого игрока следующим летом.

Напомним, что текущий сезон Коваленко проводит на правах аренды в «Крыльях Советов». За самарскую команду полузащитник провёл шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 28 августа против «Урала». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.