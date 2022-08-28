​Ганчаренко прокомментировал 0:4 от «Зенита»

Под руководством Виктора Ганчаренко «Урал» провёл уже два матча. В обоих случаях команда проигрывала – «Пари НН» (0:1) и «Зениту» (0:4). После крупного поражения от чемпиона Ганчаренко дал комментарий.

«Пока у нас были силы, мы достаточно хорошо структурно смотрелись. Во втором тайме у нас были бы шансы, если бы быстро не пропустили. Но, к сожалению, быстрый гол. Тут же сработала психология, стали прижиматься, терять мячи. До пропущенного гола мы хорошо смотрелись.

Уныния нет. Когда есть тяжёлая ситуация, это работа всех – и менеджмента, и тренеров, и игроков. Нам нужно постараться усилиться, пока открыто трансферное окно», - сказал Ганчаренко на пресс-конференции.