Тарханов: «Рано говорить о чемпионстве «Зенита», «Спартак» и ЦСКА не отстают»

Известный футбольный тренер Александр Тарханов, поработавший у руля екатеринбургского «Урала», высказался относительно борьбы за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» не является единственным претендентом на золотые награды.

«Рано говорить о чемпионстве «Зенита», «Спартак» и ЦСКА не отстают. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что в рамках седьмого тура РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде разгромили «Урал» со счетом 4:0 и вернули себе лидерство в турнирной таблице.