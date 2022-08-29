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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Рано говорить о чемпионстве «Зенита», «Спартак» и ЦСКА не отстают»

 
29 Августа 2022 • 06:12 Комментировать
Урал
0:4
Зенит
окончен

Известный футбольный тренер Александр Тарханов, поработавший у руля екатеринбургского «Урала», высказался относительно борьбы за чемпионский титул в Российской премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» не является единственным претендентом на золотые награды.

«Рано говорить о чемпионстве «Зенита», «Спартак» и ЦСКА не отстают. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что в рамках седьмого тура РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде разгромили «Урал» со счетом 4:0 и вернули себе лидерство в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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