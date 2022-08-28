Родригао: «Самое главное - победили»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» взял дежурные три очка, но дались они команде не так-то просто - как и «Спартак» в Воронеже, в первом тайме фаворит не мог найти подход к воротам хозяев поля и разыгрался лишь во втором тайме, забив четыре мяча.

Одним из авторов мячей оказался бразильский защитник питерского клуба Родригао. Он рассказал о том, как ему удалось отличиться. Любопытно, что диктор на стадионе объявил, что гол забил на самом деле Деян Ловрен, но Родригао не придал этому значения.

- Что перепутали — в этом нет абсолютно ничего страшного. Обычная история — ну оговорился человек, бывает. Самое главное, что я забил и мы сегодня победили, - цитирует Родригао телеканал Матч ТВ.

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сразится с московским «Спартаком».