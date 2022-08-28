Мостовой дал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о поединке между «Уралом» и «Зенитом» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Отдам предпочтение гостям, которые сумеют взять верх с минимальными потерями, причем выиграют всухую. В дуэли с таким противником «оранжево-черным» ничего не светит», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

«Урал» примет петербургский коллектив на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 28 августа. Начало матча запланировано в 13:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева идут на 15-м месте в таблице РПЛ, а гости – на втором.