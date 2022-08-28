​Родригао после матча спел песню, из-за которой ранее в микст-зоне произошёл конфликт

После недавнего матча «Зенита» против ЦСКА журналист Алексей Хрущёв в микст-зоне перед защитником питерцев Родригао начал петь песню Samba De Janeiro. Бразильский футболист не понимал, как ему реагировать, а позже представитель «сине-бело-голубых» попросил журналиста не приходить на матчи команды, мотивируя это тем, что он шокировал игрока. Впрочем, тот конфликт быстро был исчерпан.

После воскресного матча против «Урала» (победа питерцев 4:0) Родригао сам взял у Никиты Хрущёва микрофон и попытался спеть ту самую Samba De Janeiro. Соответствующее видео из микст-зоны стадиона в Екатеринбурге появилось в социальных сетях.

Отметим, что Родригао в игре с «Уралом» впервые забил за «Зенит».