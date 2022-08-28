Ганчаренко: «Очень хорошо ребята впитывают информацию, пытаются воплотить»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Глядя на стартовый состав команды, определенные перестановки вы сделали по сравнению с прошлым матчем. Можно ли говорить о том, что сегодня «Урал» будет играть в пять защитников, три центральных с учетом появления того же Эмерсона в старте?

- По большому счету не имеет значения, по какой схеме ты играешь. Важно, как ты обороняешься и атакуешь, то есть, мы должны знать, как обороняться и как атаковать.

- Тем не менее, это массовая реконструкция. Насколько чувствительные потери сейчас Мишкича и Егорычева? Много ли у вас было вариантов, кем этих футболистов заменить?

- У нас такова обойма, что мы должны легко заменить тех игроков, которые травмированы или дисквалифицированы. Важно, чтобы те игроки, которые сегодня выходят, понимали, что надо делать на поле.

- Вы пока еще не так долго с командой. Эта неделя помогла в этом понимании?

- Очень хорошо ребята впитывают информацию, пытаются воплотить. Другое дело, что как ты будешь играть против сильного соперника. Тут очень много нюансов.