​У Семака спросили, не скучно ли ему в «Зените»

«Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, разгромив «Урал» на выезде со счётом 4:0. На послематчевой пресс-конференции у наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака спросили, не скучно ли ему работать в «Зените».

«Нет», - коротко и ясно ответил Семак.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

На следующей неделе «Зениту» предстоит провести сразу два матча. В Фонбет Кубке России питерцы примут «Факел» (31 августа), а в Премьер-лиге – сыграют в гостях у «Спартака» (4 сентября).