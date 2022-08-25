Семак высказался о предстоящем матче с «Уралом»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против екатеринбургского «Урала» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Каждая игра - это отдельная история. Плюс у «Урала» сменился тренер, они будут на подъеме. Мы же будем играть как играем: нужно улучшить реализацию», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Поединок между «Уралом» и «Зенитом» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в воскресенье, 28 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

После шести туров питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда из Екатеринбурга идет предпоследней.