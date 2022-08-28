«Зенит» дважды забил «Уралу» сразу после перерыва

В матче седьмого тура аутсайдер Премьер-лиги «Урал» играет против чемпионского состава «Зенита». Новая команда Виктора Ганчаренко продержалась только 50 минут, после чего начала пропускать. Далер Кузяев нанёс удар по воротам, голкипер отвел угрозу, но Малком оказался первым на добивании. Спустя пять минут прошла комбинация питерской команды, в ее финальной стадии Вендел с левого края поля выдал передачу на Андрея Мостового, и тот спокойно удвоил счет.

Результат 2:0 позволяет «Зениту» набрать 17 очков и выйти на первое место в таблице. Его соперник вместе с «Торпедо» на самом дне.

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