Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» дважды забил «Уралу» сразу после перерыва

 
28 Августа 2022 • 14:21 Комментировать
Урал
0:4
Зенит
окончен

В матче седьмого тура аутсайдер Премьер-лиги «Урал» играет против чемпионского состава «Зенита». Новая команда Виктора Ганчаренко продержалась только 50 минут, после чего начала пропускать. Далер Кузяев нанёс удар по воротам, голкипер отвел угрозу, но Малком оказался первым на добивании. Спустя пять минут прошла комбинация питерской команды, в ее финальной стадии Вендел с левого края поля выдал передачу на Андрея Мостового, и тот спокойно удвоил счет.

Результат 2:0 позволяет «Зениту» набрать 17 очков и выйти на первое место в таблице. Его соперник вместе с «Торпедо» на самом дне.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:4 Зенит
Идет 22 минута Локомотив Москва 3:1 Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и «Оренбург» забили 3 гола за 5 минут, у Игнатьева дубль
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Соболев считает, что «Зенит» можно сломать 3
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Соболев – о новичке «Спартака» Бальде: «Я за него в FIFA играл»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» забил «Уралу» 4 мяча за 22 минуты - видео видео
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент Изидора рассказал о травме игрока эксклюзив
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Назван ещё один кандидат на руководящую должность в «Спартаке» слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» снова забил «Уралу», отличился Родригао
14:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Малком оформил дубль, «Зенит» потратил 10 минут на разгром «Урала» 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА договорился о трансфере бразильского защитника – агент эксклюзив
14:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» дважды забил «Уралу» сразу после перерыва
14:21 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА сыграет в особенной форме – клубу исполнилось 111 лет фото
14:07 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объяснил отсутствие Изидора в заявке
14:02 · Россия. Премьер-лига
Изидор не попал в заявку «Локомотива» на игру с «Оренбургом»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Болельщик «Спартака» Спиридонов высмеял Дзюбу за игру в Турции 1
Все новости
Рекомендуем