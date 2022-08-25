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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак заявил, что «Зениту» не нужен новый нападающий

 
25 Августа 2022 • 12:38 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о необходимости подписания ещё одного форварда.

По мнению специалиста, атакующая линия его команды укомплектована хорошими футболистами, поэтому у него нет желания просить у руководства приобрести ещё одного нападающего.

«Меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать», — заявил Семак в преддверии игры 7-го тура РПЛ против «Урала».

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 14 набранных очков. Матч с «Уралом» состоится 28 августа в 13:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Сергей Семак Иван Сергеев трансферы Матео Кассьерра
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УРАЛ ЗЕНИТ
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