Семак заявил, что «Зениту» не нужен новый нападающий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о необходимости подписания ещё одного форварда.

По мнению специалиста, атакующая линия его команды укомплектована хорошими футболистами, поэтому у него нет желания просить у руководства приобрести ещё одного нападающего.

«Меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать», — заявил Семак в преддверии игры 7-го тура РПЛ против «Урала».

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 14 набранных очков. Матч с «Уралом» состоится 28 августа в 13:00 по московскому времени.