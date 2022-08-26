Семак – о Дзюбе: «Он всегда вёл себя адекватно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень профессионализма бывшего нападающего клуба Артёма Дзюбы. Напомним, что форвард этим летом покинул Санкт-Петербург на правах свободного агента и перебрался в турецкий «Адана Демирспор».

«У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки, но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий», – сказал Семак в интервью Sport 24.

Дзюба уже успел отметиться голом в дебютном матче за «Адана Демирспор». Нападающий после выхода на замену забил в ворота «Фенербахче», но его команда всё равно проиграла 2:4.