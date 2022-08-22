Сторожук: «С «Зенитом» можно играть и показывать хороший футбол»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о конкуренции с «Зенитом» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, с питерским клубом можно бороться, несмотря на то, что «Зенит» является очевидным фаворитом сезона.

«Зенит» — это команда, которая сохранила костяк. На матч с «Торпедо» вышло семь иностранцев. Эти ребята уже не в первый год играют вместе. Конечно, они — фавориты, но со всеми можно играть и показывать хороший футбол», — цитирует Сторожука Metaratings.

После шести туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. Ближайший матч «быков» с лидирующим «Зенитом» запланирован на 29 сентября.