В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Глуху

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес питерского клуба к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-бело-голубых» готово предложить за 18-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Мы не комментируем ход трансферной компании. Пора бы к этому привыкнуть», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В общей сложности за основную команду «Маккаби» молодой израильтянин провёл 14 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Глуха в 500 тысяч евро. Действующий контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года.