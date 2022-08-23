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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Глуху

 
23 Августа 2022 • 13:57 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес питерского клуба к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-бело-голубых» готово предложить за 18-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Мы не комментируем ход трансферной компании. Пора бы к этому привыкнуть», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В общей сложности за основную команду «Маккаби» молодой израильтянин провёл 14 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Глуха в 500 тысяч евро. Действующий контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Трансферы футбола - лето 2022 Оскар Глух
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УРАЛ ЗЕНИТ
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