Семшов: «Зенит» всегда может добавить»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» взял дежурные три очка, но дались они команде не так-то просто - как и «Спартак» в Воронеже, в первом тайме фаворит не мог найти подход к воротам хозяев поля и разыгрался лишь во втором тайме, забив четыре мяча. Тем не менее, для бывшего полузащитника питерского клуба Игоря Семшова игра стала еще одной демонстрацией того, что «Зенит» на голову сильнее всех и всегда может добавить.

- У «Зенита» класс выше, они в любой момент могут добавить, что и произошло во втором тайме. Сразу забили два мяча, а потом уже играли в свою игру и довели матч до победного конца. Поэтому если «Зенит» будет играть с первых минут, то никаких проблем у них не будет, - цитирует Семшова Metaratings.ru.

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сразится с московским «Спартаком».