​Семак отклонил приглашение на «Коммент.Шоу»

По ходу пресс-конференции после матча в Екатеринбурге («Зенит» обыграл «Урал» со счётом 4:0) Сергею Семаку поступило приглашение на «Коммент.Шоу». Поскольку на следующей неделе «Зенит» будет играть в Москве против «Спартака», авторы программы решили воспользоваться ситуацией и пригласить тренера питерцев. Впрочем, Семак отказался.

«Нет времени, простите», - высказался тренер.

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.