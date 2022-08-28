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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Малкома и первый гол Родригао: «Зенит» раскромсал «Урал» во втором тайме и вернулся на вершину таблицы

 
28 Августа 2022 • 14:53 Комментировать (4)
Урал
0:4
Зенит
окончен

Чемпион четырёх предыдущих сезонов «Зенит» отправился в гости к предпоследней команде таблицы – к «Уралу».

Протокол игры  
Урал0:4Зенит
  50'Малком Филипе (0:1)
  55'Мостовой Андрей (0:2)
  60'Малком Филипе (0:3)
  72'Родригао (0:4)
Помазун ИльяМамин АртёмГерасимов Алексей  19' 62' (Кузьмичев Иван ( 62') Иллой-Айет ЭммерсонБевеев МингиянГогличидзе Лео 73' (Быковский Илья ( 73') Газинский Юрий 73' (Сунгатулин Фаниль ( 73') Подберёзкин ВячеславЮшин Александр 57' (Гаджимурадов Рамазан ( 57') Каштанов Алексей  23'Бикфалви Эрик  2' 73' (Евсеев Алексей ( 73')
Запасные: Ландаков ДмитрийЖелезнов Юрий
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригаоДуглас СантосБарриос ВилмарМалком Филипе  76' 79' (Круговой Данил ( 79') Вендел Маркус 79' (Gustavo Mantuan ( 79') Кузяев Далер 73' (Ерохин Александр ( 73') Мостовой Андрей 64' (Бакаев Зелимхан ( 64') Сергеев Иван 63' (Касьерра Матео ( 63')
Запасные: Королёв ГеоргийЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенИван
28 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Видео

0:1. Гол Филипе Малкома (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Филипе Малкома (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Андрея Мостового (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Андрея Мостового (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Филипе Малкома (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Филипе Малкома (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:4. Гол Родригао (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:4. Гол Родригао (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

По итогам шести туров «Зенит» занимал первое место с мизерным очковым преимуществом. Пока чемпионат складывается не идеальным образом для питерцев – периодически они спотыкаются и поэтому не могут обеспечить себе чёткое лидерство. Даже в матче прошлого тура с представителем зоны вылета «Торпедо» зенитовцам потребовались аж 84 минуты, чтобы открыть счёт. Спустя неделю они гостили в Екатеринбурге у другой команды из зоны вылета – «Урала». И никто не знал, получится ли для подопечных Сергея Семака лёгкая прогулка.

Первый тайм мало чем запомнился. Команды владели мячом прямо поровну – 50 на 50 процентов. «Урал» смотрелся отнюдь не мальчиком для битья, держался довольно уверенно. Те же Малком, Мостовой и Дуглас Сантос пытались находить своими передачами наконечника Сергеева, но либо их волнозерили, либо центрфорвард гостей недотягивался до мяча. На 34-й минуте уральцы создали момент такого порядка, какого у зенитовцев до перерыва не было. Юшин навесил справа, неприкрытый Бикфалви кивнул в сторону правого угла, и Кержакову пришлось вытягиваться, чтобы вытащить этот мяч.

На второй тайм «сине-бело-голубые» вышли посвежевшими, включили режим атакующего напора и открыли счёт в первую пятиминутку. Предупреждением для уральцев был опасный удар Сергеева со средней дистанции, когда мяч прошёл весьма близко от правой штанги. Через минуту Кузяев внедрился в пространство на левом полуфланге и плотно пробил, Помазун отразил перед собой, а Малком на подборе добавил отскок в сетку (0:1).

Вскоре Вендел выскочил на рандеву чуть левее центра и покатил вправо на Мостового, поразившего пустой створ (0:2). В подобной ситуации, но менее опасной, когда до ворот было дальше и их контролировал голкипер, Мостовой переместил мяч в руки Помазуна. А на рубеже часа игры выбежавший один на один Малком сосредоточился на себе – и правильно сделал. Точный удар в правый угол – и счёт становится 0:3. «Урал» рассыпался после перерыва как карточный домик, «Зенит» стал щёлкать один гол за другим.

Хозяева так и не пришли в себя после холодного душа, питерский клуб являлся королём второго тайма. За двадцать минут до конца основного времени Малком и Бакаев разыграли угловой слева, последовала невысокая подача на ближнюю штангу, и защитники уральцев проявили пассивность, которой воспользовался Родригао, вонзив мяч ногой в сетку (0:4). Это первый гол бразильского защитника за питерскую команду после летнего перехода из «Сочи».

Потом Бакаев мог сделать 0:5, но попал в защитника, стоявшего рядом с ленточкой. Екатеринбуржцы немного взбодрились в концовке, но не более того. «Зенит» показал мастер-класс во втором тайме и вернулся на первое место, а «Урал» с ухудшившейся разницей мячей опустился на последнее. В следующем туре питерцы проведут суперматч со «Спартаком», а «Урал» встретится с «Динамо». Перед этим в групповом этапе Кубка России «Зенит» сыграет против «Факела», а екатеринбургский клуб – против «Сочи».

Кирилл Иванцов

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Зенит Урал Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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wild cat
28 Августа 2022 в 14:57
ай..с пабедай ЗЕНИТчики !!! прадалжаим итти малинькими шагами ф пирёт..)) следушый шаг в маскве с хрюндилями...))
Ginlik
28 Августа 2022 в 15:05
Бан, пока не выучит правильное написание своей любимой Столицы!
wild cat
28 Августа 2022 в 15:21
ай..жоналик..чо такой злой та..)) мая сталица называица - краснай луч..)) и фсигда пишу иё правильна...))
ингерман
28 Августа 2022 в 15:13
ай златозубо бро.. дави маскавских.. А-ха-ха-ха! )))
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окончен Урал 0:4 Зенит
Идет 31 минута Локомотив Москва 3:1 Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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