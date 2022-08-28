Михаил Кержаков: «В первом тайме «Урал» играл даже поинтереснее нас»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» взял дежурные три очка, но дались они команде не так-то просто - как и «Спартак» в Воронеже, в первом тайме фаворит не мог найти подход к воротам хозяев поля и разыгрался лишь во втором тайме, забив четыре мяча.

Михаил Кержаков, вратарь питерского клуба, пояснил, что в перерыве в игру команды были внесены коррективы.

- Первый тайм напряжённый был. Возможно, из‑за погоды. Она внесла свои коррективы. Было достаточно жарко. Первый тайм «Урал» был даже поинтереснее нас. Во втором тайме мы внесли коррективы в игру. И уже интереснее были мы, - цитирует Кержакова телеканал Матч ТВ.