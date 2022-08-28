​Семак раскрыл секрет успешного второго тайма в матче с «Уралом»

В воскресенье «Зенит» разгромил «Урал» на выезде со счётом 4:0. Все четыре гола команда Сергея Семака организовала после перерыва. В первом же тайме игра в Екатеринбурге казалась равной.

На пресс-конференции рулевой «Зенита» Сергей Семак раскрыл секрет успешного второго тайма.

«В первом тайме игра была плюс-минус равная. Что касается второго тайма, то совокупность факторов. Как я сказал, и мы стали быстрее работать с мячом, больше двигаться, больше было открываний на максимальных скоростях. То есть, взвинтили немножко скорость», - высказался Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Также наставник питерской команды отметил, что после первого гола игра стала более открытой, и «Зениту» стало легче.

За счёт набора трёх очков «Зенит» вернулся на вершину турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В следующем туре команде Сергея Семака предстоит сыграть против «Спартака» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 4 сентября.