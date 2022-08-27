Семшов: «Зенит» сам решает, когда ему быть чемпионом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Сейчас нет таких команд, которые могут конкурировать с «Зенитом». Мне кажется, «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом», - приводит слова Семшова Metaratings.ru.

После шести проведенных туров «сине-бело-голубые» набрали 14 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший поединок подопечные Сергея Семака проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится 28 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.