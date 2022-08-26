Семак ответил Денисову на критику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова экс-полузащитника петербургской команды Игоря Денисова, ранее заявившего, что российский специалист не смог бы стать чемпионом РПЛ без больших финансовых возможностей, которыми сейчас обладает «Зенит».

Семак признался, что не держит обиды на Денисова за это высказывание.

«Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего не менялось? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше», — цитирует Семака Sport24.

Напомним, что Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под руководством российского специалиста петербуржцы четыре раза выиграли чемпионат России, один раз Кубок страны и трижды Суперкубок.