Семак: «Когда уходил из ЦСКА, Газзаев сказал мне: «Если что-то не понравится, ждём тебя обратно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил о своём переходе из ЦСКА в «ПСЖ». Перед отъездом из Москвы в 2005 году, Семак поговорил с наставником «армейцев» Валерием Газзаевым, который поддержал выбор футболиста.

«Он сказал: «Езжай, конечно. Посмотри. Если что-то тебе не понравится, ждём тебя обратно», – цитирует Семака Sport 24.

В составе «ПСЖ» Семак провёл 31 матч, где отметился одним голом. Перед переездом в Париж, Сергей оформил хет-трик в ворота своей будущей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В 2006 году Семак вернулся в Россию, пополнив ряды «Москвы». В 2013 году Сергей начал тренерскую карьеру.