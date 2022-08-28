Семак объяснил отсутствие Мантуана в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В прошлом матче был в старте Мантуан, сегодня он в запасе, означает ли это, что вы не совсем были довольны его действиями в предыдущей игре, или это связано с соображениями по матчу именно с «Уралом»?

- Нет, в связи с тем, что у нас с травмами Кузяева и Клаудиньо. Плюс мы отдали Кравцова, у нас есть определенные изменения в центральной зоне, поэтому мы пробовали на тех позициях в центральной части поля и Зелимхана Бакаева, и Мантуана, которые могут сыграть на этих позициях. Будем потихонечку работать, чтобы они лучше понимали эти позиции и могли лучше сыграть. По поводу Густаво Мантуана, думаю, что на сегодняшний день Мостовой чуть-чуть сильнее. Сейчас календарь будет поплотнее, я думаю, что игровую практику будут получать в большем объеме те игроки, которые ее сейчас не получают.