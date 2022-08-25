Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Уралом»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался насчет кадровых проблем в преддверии поединка с екатеринбургским «Уралом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

В беседе с «Чемпионатом» специалист поведал, что голкипер Данила Одоевский имеет небольшое повреждение. По словам тренера, вратарь вернется в общую группу на днях.

Что касается бразильского полузащитника Клаудиньо, то легионер поводит занятия по индивидуальному плану.

«Все остальные игроки будут готовы», - подчеркнул главный тренер.

«Урал» примет «Зенит» на своем поле в воскресенье, 28 августа. Начало запланировано на 13:00 мск.